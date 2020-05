Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz - krone.at berichtete - ist es in Minneapolis neuerlich zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten drangen in der Nacht auf Freitag in eine Polizeistation der US-Stadt ein und legten dort Brände (siehe Video). Auf Fernsehbildern waren auch eingeschlagene Fensterscheiben zu sehen, in umliegenden Geschäften soll es zudem zu Beschädigungen und Plünderungen gekommen sein.