Beim Aufbau haben Annas Freund Clemens Millauer, auch Snowboard-Profi, und Coach Patrick Cinca selbst mitgearbeitet. Für schnelle Wege sorgt ein von Yamaha zur Verfügung gestellter Skidoo: „Extrem hilfreich, weil wir dadurch viele Runs schaffen.“ Da alles so perfekt ist, hat das Team seinen zweiwöchigen Aufenthalt bis auf Weiteres verlängert. Beste Voraussetzungen also für die vorolympische Saison, bei der im Jänner 2021 am Kreischberg erstmals ein Big-Air-Bewerb im Wettkampfkalender steht.