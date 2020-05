Weil Tesla auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik im deutschen Grünheide nahe Berlin ohne Erlaubnis Testpfähle in den Boden gesetzt hat, droht dem US-Elektroautohersteller nun möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Der Landkreis Oder-Spree leitete ein Verfahren zur Prüfung einer Ordnungswidrigkeit ein. Die zentrale Bußgeldstelle werde das Unternehmen wie üblich zu den Vorwürfen anhören, sagte Sprecher Mario Behnke am Donnerstag in Beeskow. „Für Tesla gelten insoweit keine anderen Regeln als für jeden Bürger und jedes Unternehmen.“