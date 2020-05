Ruf nach Machtwort von Kurz

Gurgiser ortet eine Verschwörung: „Skandalöserweise befanden sich im Vida-Verhandlungsteam sowohl ein Betriebsrat der AUA als auch ein Betriebsrat der Level. Deren einziges Ziel war es, einen positiven Vertragsabschluss zu verhindern und damit 500 Menschen die Existenzgrundlage zu rauben“, schrieb er in einem nächtlichen E-Mail an die APA. Wegen des „Skandals“ der Gewerkschaft werden nun Rufe nach einem Machtwort von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut. „Lauda ruft Kanzler Kurz auf, in diesen vida-Skandal einzugreifen", hieß es am Freitag in einer englischsprachigen Aussendung.