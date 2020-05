Ein faszinierendes Naturschauspiel hat sich am Mittwoch den Bewohnern von Quezon City auf der philippinischen Hauptinsel Luzón geboten. Am Himmel über der Metropole war am frühen Abend eine farbenprächtige Leuchterscheinung zu bewundern: Ein sogenannter Zirkumhorizontalbogen, dessen Aussehen frappant an ein riesiges UFO erinnerte.