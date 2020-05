Die Europäische Kommission startet am kommenden Mittwoch um 13 Uhr den vierten und letzten Förder-Call „WiFi4EU“ für Gemeinden in Europa. Für kostenloses WLAN werden einer Aussendung vom Donnerstag zufolge 14,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Finanziert werden Geräte- und Installationskosten von WLAN-Hotspots in Form von Gutscheinen in Höhe von je 15.000 Euro.