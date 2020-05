Entsetzen über die Grenzen Deutschlands hinaus: Eine 25-jährige Erzieherin einer Kindertagessätte steht unter Mordverdacht - die junge Frau soll einen ihrer Schützlinge getötet haben, ein dreijähriges Mädchen. Die kleine Greta war im April in Viersen mit Atemstillstand in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während des Mittagsschlafes in der Einrichtung einen Atemstillstand erlitten hatte. Einen Tag nach seinem Geburtstag starb das Mädchen. Gerichtsmediziner fanden Spuren, die auf Gewalteinwirkung hindeuten. Ähnliche Vorfälle in anderen Kindergärten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, in denen die 25-Jährige arbeitete, beschäftigen die Ermittler nun ebenfalls. Womöglich besteht ein Zusammenhang.