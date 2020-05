Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat im „ZiB 2“-Interview bei Lou Lorenz-Dittlbacher am Donnerstagabend erklärt, man sei im Wettlauf gegen das neuartige Coronavirus etwa bei der Halbzeit. Aufpassen müsse man deshalb, weil das Virus auch Menschen befalle, die keine Symptome zeigten und deshalb „ein bisschen heimtückisch“ sei. Die Öffnungsschritte hätten zwar bisher sehr gut funktioniert, man müsse aber weiterhin „sehr vorsichtig“ sein. Anschober stellte außerdem eine Rückkehr des Sportunterrichts an den Schulen noch im heurigen Schuljahr in Aussicht und konnte auch der Idee von regionalisierten Maßnahmen einiges abgewinnen.