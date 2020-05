Der angeschlagene französische Autohersteller Renault will weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze abbauen. 4600 dieser Jobs sollen in Frankreich wegfallen. Der Konzern habe Gewerkschaften am Abend über das Vorhaben informiert. Der Stellenabbau soll demnach ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden.