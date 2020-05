„Minions“ und „Bohemian Rhapsody“

Während die Projektgegner gestern früh aufgrund einer neuen Verordnung kurz jubeln durften, folgte am Nachmittag dann aber die kalte Dusche. Minister Rudi Anschober bestätigte: „Eine Anpassung der Lockerungsverordnung wird vorgenommen, damit die bisherige Regelung für Autokinos fortgesetzt werden kann.“ Damit steht der Premiere am Jahrmarktareal morgen nichts im Wege. Am Programm: „Minions“ und „Bohemian Rhapsody“.