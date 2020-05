Personaloffensive in der Pflege

Gemeinsam mit Seniorenbund-Geschäftsführer Franz Ebner spricht Pühringer einige Erfahrungen aus der Corona-Zeit an. Und zwar:„Eine Personaloffensive in der Pflege ist dringend nötig!“ Bei der 24 Stunden-Pflege habe sich deutlich gezeigt, wie sehr das Funktionieren von ausländischen Pflegekräften abhängig sei. Pühringer will die Herausforderungen der Pflege daher weiter kampagnisieren.