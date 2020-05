Trotz weitreichender Lockerungen der Corona-Auflagen in den meisten US-Bundesstaaten hat sich der historische Einbruch am Arbeitsmarkt fortgesetzt: Seit März haben nun fast 41 Millionen Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 23. Mai kamen 2,1 Millionen Neuanträge hinzu. Die Arbeitslosenquote für Mai dürfte Analysten zufolge bei mehr als 20 Prozent liegen. Im Februar war sie noch bei 3,5 Prozent gelegen.