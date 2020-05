Ist es nur unser subjektives Empfinden, dass es in der steirischen Gastronomie hakt und bei Weitem nicht so viele Gäste kommen wie vorher - oder auch Ihres?

Leider auch meines. Es gibt mehrere Faktoren dafür. Der Handel funktioniert noch nicht zu 100 Prozent, zugleich ist das aber der Bereich, der Frequenz in die Orte bringt - die Lokale sind abhängig von dieser Frequenz. Viele Steirer sind noch im Homeoffice, damit fällt viel an Mittagsgeschäft weg. Zugleich fehlen die Geschäftsessen - und wegen der Personenbeschränkungen auch Gruppen und Veranstaltungen.