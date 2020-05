Am Südtiroler Platz vor dem Salzburger Hauptbahnhof geriet am Donnerstag ein 44-jähriger Slowake mit einem Bekannten aneinander. Bei der darauffolgenden Amtshandlung der Polizei schlug der Mann einer Beamtin mit der Faust in Gesicht. Diese wurde bei dem Angriff verletzt. Der Slowake wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen.