Bei den klassischen Kinobetreibern hält die Verwirrung an. „Es hieß, wir dürfen ab 1. Juli aufsperren. Am Mittwoch erfahre ich, dass wir am 29. Mai öffnen können“, sagt Alexander Krammer, Mozartkino-Chef und Salzburger Branchensprecher. Die kurzfristige Öffnung sei unmöglich. Renate Wurm von „Das Kino“: „Wir sanieren jetzt und öffnen erst am 1. Juli.“