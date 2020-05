Unmittelbar vor dem Beschluss des ersten türkis-grünen Budgets ist die Sitzung des Nationalrats am Donnerstagabend gestoppt worden. Grund war ein Einwand von SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer, der auf einen „gravierenden Zahlenfehler“ hinwies. Demnach sei die Auszahlungsobergrenze laut Abänderungsantrag nicht mit 102 Milliarden Euro beziffert gewesen - was korrekt gewesen wäre -, sondern mit 102.000 Euro. Deshalb kann das Budget erst am Freitag vom Nationalrat abgesegnet werden. Halten werden die Zahlen angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise freilich ohnehin nicht.