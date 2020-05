Der 44-jährige Ukrainer war am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, mit seinem Lkw auf der Fernpassstraße bei Nassereith über den Abhang abgestürzt, bevor der Lkw in den Bäumen hängen blieb. Laut Angaben des Lenkers funktionierten in einer Rechtskurve plötzlich die Bremsen nicht mehr, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, berichtete die Polizei.