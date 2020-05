„Ausgehvuahangl“, „Goschnfetzn“ - wenig schmeichelhafte Bezeichnungen für den seit Anfang April verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz verraten es: Vielen ist die Maske ein Ärgernis. Die einen tragen sie (unwirksam) unter der Nase, die anderen fühlen sich beim Atmen behindert, manch einer weigert sich gar ganz, sie aufzusetzen. Zuletzt schwand die Akzeptanz unter den Österreichern zu sehr, die Politik gibt dem Druck nun nach. Details zu den neuen Plänen, die dem Vernehmen nach Mitte Juni in Kraft treten sollen, sollen am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.