Ein 20-Jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Braunau fuhr am 27. Mai 2020 gegen 10.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der der B148 aus Richtung Altheim kommend in Richtung Braunau am Inn. Dabei überholte er im Gemeindegebiet von Braunau am Inn mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung. Bei der anschließenden Nachfahrt stellten die Polizisten eine Geschwindigkeit von 175 km/h bei erlaubten 100 km/h fest.