Dankbarkeit ist keine Kategorie, im knallharten Fußball-Geschäft erst recht nicht. Das erfuhr vor einem Jahr auch Roman Mählich, als er von Sturm abserviert wurde. Es war nicht die feine englische Art. Nur drei Tage, nachdem er mit den Schwarzen den Europacupplatz fixiert hatte, musste er seinen Sessel nach nur 20 Spielen auch schon wieder räumen. Während für seinen Ex-Klub im Cup-Viertelfinale bereits Endstation war, greift Mählich heute im Endspiel mit Underdog Lustenau nach seinem ersten großen Titel als Trainer.

Man sieht sich immer zweimal

Eine Genugtuung? „Das nicht, aber was damals passiert ist, war nicht korrekt und in Ordnung. Ich weiß, welcher Entscheidungsträger, welche Spieler gegen mich Stimmung gemacht haben.“ Die Namen der „Heckenschützen“ behält der 48-Jährige jedoch lieber für sich. „Es ist jetzt nicht so, dass ich andauernd darüber nachdenke. Vergessen hab ich es allerdings auch nicht. Und man sieht sich im Leben immer zweimal.“ Eine schwarze Legende bleibt „Romsche“ so oder so. „Und Sturm wird ja immer auch ein Teil von mir sein.“