Forderungen an Politik

Weiters fordern beide die Politik dazu auf, die Grenzbalken im Land möglichst bald wieder zu entfernen. Auch die Maskenpflicht solle laut Wetscher so schnell wie möglich fallen, denn „die verdecken lächelnde Gesichter und sorgen so für eine schlechte Stimmung, die dem Handel nicht gut tut.“ Nach Wiener Vorbild treten sie nicht zuletzt für einen Gutschein für die Tiroler ein. Dieser soll aber nicht nur für die Gastronomie gelten, sondern eben auch für den Handel.