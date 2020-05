Hygiene überall Thema

Auch Stefan Weiermann, Fitnessstudio-Betreiber Aurolzmünster, hat mehr Platz: „Abstand ist wichtig“, sagt er. Griffe werden oft desinfiziert. „Wer will, kann mit Handschuhen trainieren.“ Die HappyFit-Studios haben sich auch puncto Hygiene „auf Vordermann gebracht“, so Marketing-Manager Jürgen Scharsching. Hier ist ab 6 Uhr offen. HappyFit hat unter anderem Studios in Linz, Leonding, Haid, Braunau, Aigen-Schlägl, Freistadt, Grieskirchen, Kremsmünster.