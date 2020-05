U-Bahn-Station Spittelau wird „cool“

Am Weg zur Klimamusterstadt investiert Wien intensiv in unterschiedlichste Cooling-Projekte, wie etwa Coole Straßen, in den einzelnen Grätzeln. Als eine der ‚Greener Linien’-Maßnahmen wurde nun auch die Fassade der U-Bahn-Station Spittelau in eine vertikale Blumenwiese verwandelt. Dabei ist die Kombination aus verschiedenen Büschen, Stauden und Kräutern nicht nur schön anzusehen, sondern verbessert auch das Mikroklima.