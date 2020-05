Eine kaputte Waschmaschine war für eine 84-Jährige in Brunn am Gebirge schlussendlich das geringere Problem: Bei der Wahl des Notdienstes geriet sie nämlich an Abzocker, die nur für die Fehlerdiagnose 118 Euro verlangten. Deren Machenschaften sind zwar bekannt, die Spuren verlaufen sich aber meist im Ausland.