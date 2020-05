„Zentral dafür ist, dass die Seilbahnen jetzt den Massenbeförderungsmitteln gleichgestellt werden“, sagt dazu Fachverbands-Obmann Franz Hörl. Das heißt: Es gilt, was auch für heimischen Busse, Bahnen und U-Bahnen gilt. Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, müssen einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten sowie Mund-Nasen-Schutz tragen. Davon kann in Ausnahmefällen abgewichen werden, falls die Einhaltung nicht möglich ist – etwa in den Gondeln.