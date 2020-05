Eigentlich spielt Philip auf dem Spielplatz bei seiner Oma in Krems immer gerne, hat dort auch eine gute Freundin. Weil er lieber mit dieser spielte, als mit vier anderen Burschen, kassierte der Achtjährige Schläge. Denn eine Gruppe Gleichaltriger, von denen er schon in der Vergangenheit zweimal beleidigt worden war, forderte ihn auf, doch zu ihnen zu kommen. Das lehnte Philip ab, was ihn prompt wieder zur Zielscheibe böser Sprüche machte.