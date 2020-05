Das Gesundheitsministerium will die Impfung gegen die saisonale Grippe in das Gratis-Kinder-Impfprogramm aufnehmen. Dazu laufen bereits Gespräche mit Ländern und Sozialversicherung. „Wir gehen von einem positiven Abschluss aus“, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium.