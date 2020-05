Reiseanbieter, Kultur und Gastronomie sind die größten Verlierer in der Corona-Krise, Betriebe rund um die Gartengestaltung und die Lebensmittelbranche profitieren hingegen. Das ergab eine aktuelle market-Umfrage. 58 Prozent der Österreicher geben in den kommenden Monaten weniger für Auslandsreisen aus als im Vorjahr, fast ein Viertel investiert hingegen mehr in den Garten.