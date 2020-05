Während etwa an Wiens Schulen zuletzt mehrere neue Corona-Fälle für Aufregung sorgten, hat die Öffnung der Schulen in Dänemark und Finnland nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden nicht zu einer wieder stärkeren Ausbreitung des Coronavirus geführt. Nachdem Österreichs Schüler am 18. Mai wieder in den Unterricht zurückgekehrt sind, ist derzeit offen, ob sich das Virus dadurch eventuell wieder weiter ausbreitet.