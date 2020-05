Eine Virtual-Reality-Brille braucht man für den Neustart am Grazer Schauspielhaus: Der gefeierte Monolog„Judas“, mit dem Ensemblemitglied Fredrik Jan Hofmann bereits in mehr als 70 Kirchen in ganz Österreich gastiert hat, ist ab 3. Juni im Foyer des Schauspielhauses als 360° Virtual Reality-Vorstellung zu erleben.