Eine ganze Serie an Unfällen ereignete sich im Burgenland. In Trausdorf kollidierte ein Lkw mit einer Radfahrerin - die Frau wurde leicht verletzt. In Eisenstadt krachten ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Und in Winden überschlug sich ein Auto und kam auf dem Dach in einem Weingarten zum Liegen.