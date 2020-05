Nach Coronavirus-Fällen unter Mitarbeitern in Post-Paketzentren in Wien und Niederösterreich ist am Donnerstag auch eine Infektion im Briefverteilzentrum in Wien-Liesing bekannt geworden. Der Fall sei bei „Umfeldscreenings“ aufgefallen, die derzeit in Betrieben und anderen Einrichtungen durchgeführt werden, so der medizinische Krisenstab der Stadt Wien.