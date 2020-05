Hürden sind da, um überwunden zu werden. Und wie genau das die Landwirte in der Erdbeerregion im Nordburgenland schaffen, davon konnte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf jetzt selbst ein Bild machen. Wie in vielen anderen Betrieben auch, sind die Erdbeeren auf dem Biohof Preisegger in Wiesen reif und für die Ernte bereit. „Die Qualität ist einzigartig“, schwärmt Eisenkopf. Und sie ruft dazu auf, gerade jetzt in Zeiten der Krise regional einzukaufen: „Damit schützen wir nicht nur Umwelt und Klima sondern auch die heimische Landwirtschaft.“