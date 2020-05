Was genau in der Nacht auf Sonntag in dem als „Kontakt Alternativer Kunst- und Kultur Verein Süd-Burgenland“ ausgewiesenen Lokal vorgefallen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass bis in die frühen Morgenstunden reichlich Alkohol geflossen ist und gegen drei Uhr Früh ein heftiger Streit entbrannte. Axel Sch.. wollte mit seiner Freundin einen Abend im Klub in Oberwart verbringen. Doch schon bald entwickelte sich zunächst zwischen der Freundin des Gastes und einer weiteren jungen Frau ein Streit.