Abgewickelt wird die Auszahlung über die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS), bei der eben 15.000 Künstler gemeldet seien. All jene, die der Überbrückungsfonds nicht erfasst, wurden aufgerufen, sich weiterhin an den nun modifizierten Härtefallfonds der Wirtschaftskammer sowie an den Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF) zu wenden. Ein Paket, das den großen Institutionen helfen soll, werde derzeit noch ausgearbeitet, sagte Mayer auf Nachfrage. „Wir wissen, dass der Überbrückungsfonds nur eine Ebene ist“, so die Staatssekretärin auch in Hinblick auf den Fonds für Non-Profit-Organisationen und Vereine, der mit 700 Millionen Euro dotiert ist und auch in der Kulturszene für Hilfen sorgen und am Freitag im Nationalrat beschlossen werden soll.