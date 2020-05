Das mussten wir doch gleich ausprobieren – und meldeten uns an zur virtuellen Exkursion in die Vogelwelt der Feuchtwiesen. Über Zoom ging’s zum Live-Vortrag des Experten Leander Khil (Bild unten): „Ich melde mich hier aus meinem verspiegelten Versteck aus dem Seewinkel.“ Bernhard Remich übernahm in den 70 Minuten die Moderation, im Gruppenchat (an die 100 Teilnehmer) gab’s gleich jede Menge Lob. So schrieb etwa Franz aus Oberösterreich: „Eine tolle Reihe, die Ihr da zum Thema Vogelkunde anbietet.“