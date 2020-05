„Möchte in dieser Situation kein Politiker sein“

Der Zusammenhalt in Österreich während der Corona-Krise hat ihm sehr gut gefallen. Lob gibt es auch für die Regierung: „Ich möchte in dieser Situation kein Politiker sein!“ Denn es sei schwierig, es allen recht zu machen. Was Feller ganz wichtig ist: „Den Pflegekräften und so weiter sollte man mehr Respekt zollen und mehr Geld zur Verfügung stellen“, so sein Appell. „Diese sozial wichtigen Jobs“ seien für das System in Österreich sehr wichtig.