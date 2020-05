Tiefdruckeinfluss sorgt am Freitag in den meisten Landesteilen weiterhin für ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und teils gewittrigen Regenschauern. Am geringsten ist die Schauerneigung erneut im äußersten Westen und Süden des Landes. Der Wind weht oft mäßig aus Nordwest bis Nordost, vor allem nachmittags frischt er am Alpenostrand erneut lebhaft auf. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad, die Höchsttemperaturen dann zwischen 14 und 20 Grad.