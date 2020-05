Erst über die Staatsanwaltschaft und dann die Oberstaatsanwaltschaft würde das Justizministerium in den Besitz des Videos gelangen. Dieses könnte danach das Material an den U-Ausschuss weiterleiten, erläuterte eine Sprecherin von Ministerin Alma Zadic den Amtsweg und warum es nicht in der Hand ihres Ressorts liege, wie schnell das passiert.