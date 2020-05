Wiener Künstlerhaus weiht „Factory“ ein

Die Ergebnisse der Einreichungen werden am 26. Juni in einem moderierten Gespräch mit Tim Voss vor Publikum diskutiert. Ab sofort können Künstlerhaus-Besucher in der Factory die vier Ursprungsarbeiten von Barbis Ruder, Maria Grün, Michael Endlicher und Judith Zillich sehen. In einem Monat wird die Schau dann um fünf weitere Positionen erweitert und damit neu kontextualisiert, wie es heißt. Auch die filmische Dokumentation des Prozesses wird in der bis zum 5. Juli laufenden Schau präsentiert.