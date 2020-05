MNS-Maske am Flughafen, kein Abstand im Flieger

An Bord sowie am Flughafen Wien sind Passagiere verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Alle Passagiere werden von der AUA gebeten, ihre Schutzmasken - so wie auch in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln - selbst mitzubringen. An den Schaltern seien „Sneeze Guards“, also Plexiglasscheiben angebracht. Zudem würden alle Kunden ersucht, bei der Planung ihrer Reise die aktuellen Einreise- und Quarantänevorschriften der jeweiligen Destinationen zu beachten. An den Sicherheitskontrollen könne es wegen der Hygienevorschriften zu längeren Wartezeiten kommen.