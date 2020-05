Drei Corona-Infizierte in Kärnten

In Kärnten sind derzeit noch drei Personen an Corona erkrankt - ein Ehepaar aus Villach, das sich außerhalb von Kärnten angesteckt hat, und eine Frau aus Klagenfurt, die sich in Kärnten infiziert haben dürfte. Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne.