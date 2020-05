Wie in Deutschland

Auch die kommenden Heimspiele im dortigen BioNutria Park sind keine reinen Geisterpartys. Wie in Deutschland in Mönchengladbach verfolgen Pappfiguren mit aufgedruckten Gesichtern die Spiele. Piesinger wird dabei im Kampf um das obere Play-off von Mama, Papa, Oma, Opa und Hund Nico „angefeuert“.