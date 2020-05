Verfahren wurde Ende April eingestellt

Das Straflandesgericht Wien stellte das Verfahren in der Causa aber am 27. April - krone.at berichtete - wieder ein. Die Einstellung betraf allerdings nur den Betrugsvorwurf, weitere Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) laufen noch. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäscherei, Untreue und Korruption seien nach wie vor am Laufen, erklärte ein WKStA-Sprecher, nach Bekanntgabe des Beschlusses des Straflandesgerichtes Wien.