Im Tiroler Außerfern wird diesen Sommer ein Fahrverbot für besonders laute Motorräder auf Bergstraßen eingeführt. Dieses werde für Motorräder, „welche laut Zulassung einen Nahfeldpegel von über 95 Dezibel aufweisen“, gelten, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) am Donnerstag in einer Aussendung. Es seien die ersten in Österreich auf Lärm basierenden Fahrverbote.