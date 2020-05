Am 28. Mai ist Weltspieltag - da sollen Kinder und Erwachsene Zeit miteinander verbringen und Spaß haben. Den können viele in diesem Corona-Frühjahr wirklich gut gebrauchen. Gerade in Zeiten des Social Distancing sorgt das gemeinsame Spielen in der Familie für Verbundenheit und Abwechslung im Alltag. krone.at verlost zum Weltspieltag neue Spielideen für Kinder und Familien von Ravensburger.