Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik sind aktuell die Milizsoldaten Österreichs teilmobilisiert. 1400 von ihnen unterstützen momentan Grenzkontrollen und den Schutz von kritischer Infrastruktur. Neben Zustimmung dafür hagelt es aber auch Kritik. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich dazu via Skype mit Klaudia Tanner (ÖVP) unterhalten. Die Verteidigungsministerin zieht zehn Tage nach der Einberufung eine erste Bilanz und spricht auch über so manche Schwierigkeiten, die der Einsatz an der Grenze mit sich bringt.