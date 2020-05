In diesem Fall würden nämlich auch angefangene Minuten zur Gänze in Rechnung gestellt, sodass am Ende weit mehr Minuten verrechnet würden, als tatsächlich telefoniert wurden. Gleichzeitig gebe es für Minuten und SMS kaum Zusatzpakete, die - wie bei Datenpaketen - im Bedarfsfall hinzugefügt werden können. „Im Interesse der Konsumenten würden wir optionale Sprachpakete begrüßen, die Kunden jederzeit spontan dazu buchen können“, so Schirmer.