Ungarn ist ein Staat, in dem nicht eingesetzte Erstliga-Fußballer ein Vermögen (5-6000 Euro im Monat) verdienen, während das Gehalt der Ärzte, Krankenschwestern und Pflegern so niedrig ist, dass sie praktisch gezwungen sind, das Land in Scharen zu verlassen. Aber vom ungarischen Sport lässt es sich gut leben. Vor allem für die Orban-treuen Oligarchen, die mittlerweile bei fast jedem Verein das Sagen haben: Videoton (Istvan Garancsi), Puskas Akademia (Lörinc Meszaros, rechte Hand Orbans, oben im Tweet), Ferencvaros (Gabor Kubatov), aber die Liste ist noch lang. Aufrechterhalten wird das System von staatlichen Subventionen (sprich Steuergeld) und von einer besonderen Art von Steuer für Unternehmer in Ungarn, der sogenannten TAO (Körperschaftssteuer). Das ist 9 Prozent der Steuerbemessungsgrundlage, mit denen frei Sport und Kulturvereine gefördert werden dürfen. Hauptnutznießer des neuen Systems sind Vereine, die gelinde gesagt keine Zuschauermagneten sind, so zum Beispiel das Fußball-Team Puskas Akademia aus dem Heimatdorf des Premiers mit einem Zuschuss von 71 Millionen Euro in den letzten 9 Jahren. Oder die Frauen-Handballmannschaft von Siofok mit etwa 13 Millionen Euro.