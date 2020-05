Damit Olivenöl geschmacklich nicht abbaut, sollte es vor Hitze, Licht und Sauerstoff geschützt werden. Eingekauft wurde in Supermärkten, Diskontern, im Drogeriemarkt und in Bio-Geschäften in Niederösterreich und Wien. „Dabei fiel uns auf, dass die Flaschen in der Regel in stark beleuchteten Verkaufsregalen stehen. Ganz oben sind oft weitere Flaschen platziert, mit denen dann die Regale wieder aufgefüllt werden. Gerade dort oben ist es am wärmsten und hellsten - der denkbar schlechteste Ort, um ein heikles, licht- und wärmeempfindliches Produkt zu lagern“, kritisierte der VKI. So gesehen müsse man sich fast wundern, dass nicht noch mehr Produkte durchgefallen sind.